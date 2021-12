Miles Morales, Ratchet & Clank und mehr: Viele Angebote im PlayStation Store

Sony hat heute bereits die „Januar-Angebote“ im PlayStation Store gestartet und zahlreiche Spiele im Preis gesenkt. Der Preisnachlass hält sich teilweise doch etwas in Grenzen, aber dafür sind auch einige hochkarätige AAA-Blockbuster mit dabei.

Im Angebot sind unter anderem Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Marvel’s Guardians of the Galaxy. Auch Kena wurde im Preis gesenkt und ist für unter 30 Euro erhältlich.

Ein Blick auf die Seite mit den Januar-Angeboten im PlayStation Store lohnt sich und an dieser Stelle der Hinweis: Wer nicht unbedingt die digitale Version möchte, der sollte kurz vorher einen Preisvergleich machen. Bei Amazon findet man Ratchet & Clank derzeit sogar noch günstiger (vielleicht auch bei anderen Spielen so).

