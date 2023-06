Milliardengewinne im App Store: Wie Entwickler von Apples Erfolg profitieren

Apple hat bekannt gegeben, dass das App-Store-Ökosystem den Entwicklern im Jahr 2022 Umsätze in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar beschert hat.

Diese Zahl basiert laut Apple auf der Erfolgsbilanz der Entwickler, die ein starkes und stabiles Wachstum verzeichnen konnten. Eine unabhängige Studie von Wirtschaftswissenschaftlern der Analysis Group (siehe PDF) bestätigt diese Ergebnisse.

Bemerkenswert ist, dass über 90 Prozent der Umsätze und Verkäufe an Entwickler und Unternehmen jeder Größe gehen, ohne dass Apple eine Provision erhält. Darüber hinaus wurde eine Analyse des Progressive Policy Institute veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die iOS App Economy mittlerweile mehr als 4,8 Millionen Arbeitsplätze in den USA und Europa unterstützt, davon etwa 2,4 Millionen in jeder Region.

Umsätze und Verkäufe steigen stetig

Die Studie der Analysis Group wirft einen genaueren Blick auf die Faktoren, die zum Wachstum des App-Store-Ökosystems beigetragen haben. Dazu gehören die gestiegene Nachfrage in Bereichen wie Reisen und Fahrdienste sowie das starke Wachstum der Werbeausgaben für Apps in den Bereichen Social Media und Einzelhandel.

Die Umsätze und Verkäufe der Entwickler sind zwischen 2019 und 2022 kontinuierlich gestiegen: um 27 Prozent zwischen 2019 und 2020, um weitere 27 Prozent zwischen 2020 und 2021 und schließlich um 29 Prozent zwischen 2021 und 2022.

Die Ökonomen der Analysis Group schätzen, dass Entwickler:innen im App Store im vergangenen Jahr insgesamt 910 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von physischen Waren und Dienstleistungen, 109 Milliarden US-Dollar aus In App-Werbung sowie 104 Milliarden US-Dollar für digitale Waren und Services erwirtschaftet haben.

Kleine Entwickler waren laut Studie im App Store sehr erfolgreich. Sie übertrafen das Wachstum der großen Entwickler und steigerten ihre Einnahmen zwischen 2020 und 2022 um 71 Prozent. In den USA sind die Verkäufe und Einnahmen der Entwickler seit 2019 um mehr als 80 Prozent gestiegen, in Europa sogar überdurchschnittlich um 116 Prozent.

-->