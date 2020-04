MIUI 12: Xiaomi teasert Weltneuheit an

Xiaomi wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Tagen MIUI 12 vorstellen und dann die Beta-Phase im Mai starten. Vor ein paar Tagen hatten wir hier bereits die ersten Screenshots, aber offizielle Bilder gab es bisher noch nicht. Xiaomi kündigte MIUI 12 allerdings schon zum Start ins neue Jahr offiziell an.

Xiaomi: Zusammenarbeit mit dem TÜV

Gut möglich, dass wir in knapp 10 Tagen ein kleines Event von Xiaomi in China sehen werden und über Weibo hat man nun auch damit begonnen, einen ersten Teaser zu veröffentlichen. Wie TÜV Rheinland über Weibo mitteilt, wird MIUI 12 etwas mitbringen, was es weltweit bisher so noch nicht gab.

Was hat Xiaomi für MIUI geplant, wofür man sich eine Zertifizierung beim TÜV holen könnte? Hat es etwas mit dem Akku und einem neuen Stromsparmodus zu tun? Ich habe da spontan ehrlich gesagt keine Idee, aber wir werden sicher in den nächsten Tagen weitere Informationen von Xiaomi erhalten.

Anmerkung, falls ihr keine Xiaomi-Nutzer seid und das nicht wisst: MIUI ist unabhängig von Android, MIUI 12 wird es also sicher für Modelle mit Android 10 und für neue Modelle mit Android 11 geben. Im Gegensatz zu anderen Android-Herstellern trennt Xiaomi das OS (Android) und die Benutzeroberfläche.

