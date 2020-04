Xiaomi Mi Band 5 wird 2020 kommen

Xiaomi wird in diesem Jahr ein neues Mi Band vorstellen, das hat der Partner Huami nun offiziell bestätigt. In China gab es wohl Gerüchte, dass Xiaomi seine Beteiligung an Huami reduziert hat und diese wollte man diese Woche nicht nur dementieren, man bestätigte auch das Mi Band 5 für 2020.

Die beiden Partner haben letztes Jahr schon sehr früh bestätigt, dass man am Xiaomi Mi Band 5 arbeitet. Ein Datum gibt es noch nicht, aber das Xiaomi Mi Band 4 wurde im Juni gezeigt und ich vermute, dass wir im Mai die ersten offiziellen Details zum Nachfolger von Xiaomi erhalten werden.

Besonders viele Details gibt es noch nicht und über Weibo hat man auch noch keine für das Xiaomi Mi Band 5 genannt. Es steht aber im Raum, dass wir mit dem neuen Armband eventuell Google Pay sehen werden. Falls das stimmt, dann wäre das definitiv eine spannende Entwicklung für den Tracker.

