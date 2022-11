Mobilfunk: Telekom testet das 6-Gigahertz-Frequenzspektrum

Die Telekom hat das hohe Frequenzspektrum bei 6 Gigahertz (6GHz) in Bonn erstmals unter realen Bedingungen getestet.

Das Ergebnis laut Telekom: „Die im Vergleich zu aktuellen Bändern sehr hohen Frequenzen eignen sich hervorragend für die Mobilfunknutzung.“ Bereits vorhandene Funkmaste können demnach im Rahmen von üblichen Netzmodernisierungen mit den 6-GHz-Frequenzen „einfach“ erweitert werden.

Ob das 6-GHz-Frequenzspektrum ab dem Jahr 2025 für den Mobilfunk nutzbar gemacht werden kann, ist allerdings auch abhängig von Entscheidungen der Weltfunkkonferenz im November nächsten Jahres, die den regulatorischen Rahmen dafür definieren.

Für den Test wurde am Sitz der Telekom in Bonn ein Mobilfunkstandort auf dem Dach mit einer 6-GHz-Antenne ausgestattet. Da es noch keine Smartphones gibt, die diese Frequenzen verarbeiten können, wurde für die Geschwindigkeitstests ein spezieller Rechner als Endgerät konfiguriert. Details dazu könnt ihr euch in folgendem Video anschauen.

