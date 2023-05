Mobvoi enthüllt neue Smartwatch: TicWatch Pro 5 mit Wear OS und langer Akkulaufzeit

Mobvoi, Entwickler der TicWatch-Smartwatches, hat heute die nächste Generation seiner smarten Uhren vorgestellt: die TicWatch Pro 5.

Die Smartwatch verfügt über die neue Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform, die verbesserte Sensoren, Gesundheitsalgorithmen und eine längere Akkulaufzeit bieten soll. Die TicWatch Pro 5 nutzt KI-Fähigkeiten, um Gesundheitsdaten zu sammeln, zu analysieren und personalisierte Einblicke und Hinweise zu liefern.

Sie ist aus robusten Materialien gefertigt und mit Wear OS von Google ausgestattet. Das Design umfasst ein Dual-Layer-Display und einen verbesserten Essential Mode für eine verlängerte Akkulaufzeit.

Die TicWatch Pro 5 von Mobvoi ist ab sofort unter anderem auf Amazon bestellbar. Die UVP liegt bei 350 Dollar. Die Uhr selbst kommt in einem tiefschwarzen „Obsidian“-Finish, mit fünf 24 mm Uhrenarmbändern zur Auswahl: „Go Wild“ Silikonarmbänder in Jungle Green, Bonfire Orange und Twilight Blue, sowie „Go Urban“ Echtlederarmbänder in Tuxedo Black und Smart Casual Blue.

Die vollständige Liste der wichtigsten Funktionen von TicWatch Pro 5 schaut laut Pressemeldung des Herstellers wie folgt aus.

Neue Funktionen:

Snapdragon® W5+ Gen 1 Wearable Platform: Bietet ein unvergleichliches

Premium-Benutzererlebnis mit höherer Prozessorleistung, schnellerer Konnektivität und verbesserter Energieeffizienz. Wear OS von Google: Die TicWatch Pro 5 ist mit Wear OS von Google (Wear OS 3) ausgestattet.

Drehbare Krone: Ermöglicht ein berührungsfreies Erlebnis und einen schnelleren Weg zum Navigieren und Starten von Apps, zum Einstellen der Lautstärke und zum Vergrößern/Verkleinern von Karten, perfekt für nasse Hände oder wenn Anwender Handschuhe tragen.

Weiterentwickeltes Ultra-Low-Power-Display (ULP-Display) Kacheln mit drehbarer Krone zur Navigation: Die TicWatch Pro 5 führt ein innovatives ULP-Display ein, das ständig biologische Daten und Umgebungsinformationen anzeigt. Dazu gehören Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Kalorien, Kompass und andere wichtige Daten, die durch Drehen der Krone abgerufen werden können. Bei TicExercise bietet das ULP-Display eine innovative Herzfrequenzzonen-Hintergrundbeleuchtung und einstellbare Fitness-Metriken. Trailrunner und Nachtjogger können ihre Herzfrequenz durch einen einfachen Blick auf die wechselnden Farben des Displays leicht verfolgen, ohne ihr Tempo zu unterbrechen.

Recovery Time und VO2 Max: VO2 Max berechnet die maximale Menge an Sauerstoff, die man beim Training nutzen kann. Die Recovery Time der TicWatch Pro 5 basiert auf den KI-gestützten Algorithmen von Mobvoi und bewertet die körperliche Verfassung des Nutzers.

Kompass, Barometer und Multi-GNSS: Ermöglicht es dem Anwender, die Route genauer zu planen und in Echtzeit zu kennen, damit man sich in der Wildnis nicht verirrt.



Weitere Eigenschaften:

Optimierter Essential-Modus: Er unterstützt jetzt sowohl die programmierte als auch die smarte Eingabe und ermöglicht den Zugriff auf wichtige biologische Informationen, Umgebungsdaten und erweiterte Schlafüberwachung bei extrem niedrigem Stromverbrauch.

Lange Akkulaufzeit & schnelles Aufladen: Die riesige Kapazität von 628 mAh ermöglicht eine Akkulaufzeit von 80 Stunden*. Mit der Schnellladetechnologie kann der Akku mit einer 30-minütigen Aufladung bis zu 65 Prozent* aufgeladen werden.

Messung mit einem Tastendruck: Fünf Gesundheitsmesswerte (Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Atemfrequenz, Stresslevel und eine Bewertung der Herzgesundheit) können nach dem Training jederzeit durch einfaches Antippen des Bildschirms abgerufen werden.

Erweiterte Schlafüberwachung: Zu den neu hinzugefügten Funktionen gehören die Überwachung der Atemfrequenz, die anpassbare Überwachung des Blutsauerstoffs, die Überwachung der Hauttemperatur und KI-gestützte Algorithmen, die tägliche/wöchentliche/monatliche Schlafberichte erstellen.

Verbesserte kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung: Genauere Daten (HR, SPO2, IHB, AFib) für ein sinnvolles Training und wichtige Einblicke in den allgemeinen Gesundheitszustand und Lebensstil des Nutzers.

Stress-Management: TicHealth Bewertung der Müdigkeit und TicZen Überwachung des Energieniveaus und des Stresslevels.

100+ professionelle Trainingsmodi: Neu integriertes Schwimmen im offenen Wasser und Höhenkalibrierung für Bergsteigen oder Trailrunning.

MIL-STD-810H: Langlebig, um plötzlichen Luftdruckabfällen und Wetterveränderungen standzuhalten.

5ATM wasserdicht und für Schwimmen im offenen Wasser geeignet: Die TicWatch Pro 5 unterstützt Unterwasser-Herzfrequenzüberwachung und GPS-Tracking. Sie kann im offenen Wasser oder im Regen getragen werden, ohne Schaden zu nehmen.

Verbunden bleiben: Mit der Bluetooth-Konnektivität eines Smartphones können Anwender direkt vom Handgelenk aus Anrufe entgegennehmen und tätigen, ohne nach dem Smartphone greifen zu müssen.

