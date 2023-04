Monster Hunter: Niantic weiter auf der Suche nach dem nächsten Pokémon Go

Niantic hat in den letzten Jahren viele Marken genutzt, um irgendwie einen weiteren Hit in der Größe von Pokémon Go auf die Beine zu stellen. Marken wie Harry Potter, die Transformers, ja selbst die NBA hat man genutzt, um ein weiteres AR-Spiel zu pushen. Viele, teilweise sehr bekannte Marken, wurden schon wieder eingestellt.

Im Herbst will man es mit Monster Hunter versuchen, denn im September erscheint Monster Hunter Now, das nächste AR-Spiel für Android und iOS. Allerdings ist der Herbst oft nicht der beste Zeitpunkt für neue AR-Spiele, das Frühjahr wäre besser.

Mal schauen, ob die Zusammenarbeit mit Capcom erfolgreich sein wird, oder ob Monster Hunter am Ende auch auf dem AR-Friedhof von Niantic landet. Es ist eine gute und beliebte Marke, nicht auf dem Level von Pokémon, aber sehr bekannt.

Doch seit dem Scheitern von Harry Potter, einer der beliebtesten Marken weltweit und meistens ein Garant für Erfolg, glaube ich nicht, dass man das wiederholen kann. Pokémon Go war kein Anfang für die große AR-Ära, es war eine Ausnahme.

Aber warten wir mal ab, ich will Monster Hunter Now nicht vorab verurteilen, ich bin nur skeptisch. Falls euch das aber interessiert, dann könnt ihr euch auf der Seite von Niantic anmelden und bei Interesse an der geschlossenen Beta teilnehmen.

