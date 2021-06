Monsters at Work: Pixar-Serie für Disney+ im ersten Trailer

Pixar ist eigentlich eher für Filme bekannt, doch mit dem Start von Disney+ gab es auch den Auftrag für eine Serie. Diese nennt sich Monsters at Work und ist einigen sicher von den Filmen ein Begriff. Die Serie startet am 2. Juli bei Disney+.

Nach dem ersten Teaser wurde nun auch der erste richtige Trailer veröffentlicht, der schon einmal Lust auf die erste Staffel machen soll. Diese knüpft direkt an den letzten Film an, es geht also nicht mehr um Angst, sondern um die Lacher.

Falls euch das jetzt vor die Frage stellt: Lacher? Die Serie baut auf den Filmen auf, diese solltet ihr euch also lieber vorher anschauen. Zumindest wirkt es im Trailer so, als ob die Monsters-Filme die Grundlage für die Monsters-Serie sind.

