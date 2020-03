Motorola Edge: Bilder vom Flaggschiff

Motorola hat für 2020 endlich mal wieder ein richtiges Flaggschiff geplant. Allerdings wird man nicht die Z-Reihe neu beleben, sondern geht einen anderen Weg. Wir rechnen in den kommenden Wochen mit dem Motorola Edge oder auch Motorola Edge+.

Motorola Edge dürfte im März kommen

Vor ein paar Tagen gab es das Logo vom Motorola Edge und wir haben neue Details erhalten, nun hat Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks nachgelegt. Es ist für seine sehr zuverlässigen Renderbilder bekannt und hat das neue Modell von Motorola schon als CAD-Zeichnung gesehen, die Daten hat er an Pricebaba verkauft.

Das bedeutet, dass wir einen Blick auf das Design des Smartphones bekommen, jedoch noch nicht in finaler Form – die Pressebilder kommen sicher auch bald. Details zu den Spezifikationen hat OnLeaks selten, was wir aber meistens erfahren, ist die Größe: Das Motorola Edge wird laut OnLeaks wohl 161,1 x 71,3 x 9,5 mm groß sein.

Es ist mit seinen (vermutlich) 6,7 Zoll also kein kompaktes Smartphone, mit fast 10 mm ist es aber vor allem auch nicht gerade dünn. Der Name des Gerätes hat übrigens einen Sinn, denn die Seiten (Edge) sind bei Motorola erstmals gebogen. Wohl nicht ganz so stark wie bei einem Huawei Mate 30 Pro, aber schon ordentlich.

Motorola hatte eigentlich vor das Flaggschiff auf dem MWC 2020 zu zeigen, aber wir haben seit dem noch kein neues Datum bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir es im März sehen werden und das Modell auch nach Deutschland kommt.

Motorola Edge: Render als Video

