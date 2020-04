Motorola Edge+ kostet 1099 Euro in Europa

Motorola präsentierte gestern die neue Edge-Reihe und zeigte zwei Modelle. Das Motorola Edge wird für knapp 600 Euro nach Deutschland kommen. Doch das 999 Dollar teure Motorola Edge+ wurde exklusiv für Verizon angekündigt.

Motorola Edge+ kommt nach Europa

Ganz so exklusiv ist das Plus-Modell dann aber nicht, denn in Finnland hat man das Motorola Edge+ bereits für den 15. Mai angekündigt. Und wie erwartet sind es in Europa keine 999 Euro, sondern etwas mehr: Die UVP beträgt 1099 Euro.

Damit bringt Motorola in diesem Jahr zwar endlich mal wieder ein Flaggschiff mit aktueller Hardware auf den Markt, spielt als „Underdog“ im Highend-Bereich aber trotzdem ganz oben mit (es gibt immerhin 12 GB RAM und 256 GB Speicher).

Bisher ist noch unklar, ob das Motorola Edge+ nach Deutschland kommen wird, aber die Ankündigung für Finnland macht Hoffnung. Wobei es in der Preisklasse von 1100 Euro genug Alternativen gibt, mir fällt da jetzt spontan nichts ein, was das Motorola Edge+ von anderen Modellen in der Preisklasse irgendwie abhebt.

Wir halten euch aber natürlich trotzdem auf dem Laufenden, aber da Motorola in der Pressemitteilung gestern davon sprach, dass es „vorerst“ nicht zu uns nach Deutschland kommt, bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich. Vielleicht noch nicht im Mai, aber vielleicht ja im Juni. Ob man darauf wartet, ist eine andere Frage.

