Motorola: Zwei neue Moto-Modelle starten in Deutschland

Motorola hat heute bekannt gegeben, dass man das kürzlich vorgestellte Moto G9 Plus wie erwartet auch in Deutschland verkaufen wird. Das Moto-Smartphone kommt für 269,99 Euro zu uns und wird in Dunkelblau und Kupfer angeboten.

Marktstart ist laut Motorola ab Anfang Oktober, wobei man beim Datum nicht konkret werden wollte. Der Verkauf dürfte dann aber bald über den Online Shop von Motorola und bei den üblichen Partnern im Einzelhandel folgen.

Motorola Moto E7 Plus kommt auch

Neben dem Motorola Moto G9 Plus, wird man auch bald das Moto E7 Plus bei uns anbieten, welches sich mit 149,99 Euro deutlich darunter ansiedelt und zu den „richtigen“ Einsteigersmartphones gehört. Hier gibt es Blau und Orange.

Beim Moto E7 Plus gibt es ein 6,8 Zoll großes HD-Display, den Snapdragon 460, 4 GB RAM und einen ordentlichen Akku mit 5000 mAh. Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf und der 64 GB große Speicher kann via SD-Karte erweitert werden. Der Verkauf dürfte in den kommenden Tagen im Online Shop von Motorola starten.

