Motorola Razr: Update auf Android 10 bringt neue Features mit

Motorola hat in den USA damit begonnen das Update auf Android 10 beim neuen Razr zu verteilen. Das erste Foldable von Motorola kam noch mit Android 9 auf den Markt, nun gibt es endlich die aktuelle Version. Das Unternehmen hat aber nicht nur Android aktualisiert, sondern die Software weiter optimiert.

In Deutschland kann man das Motorola Razr seit April bestellen, wir hatten es bisher aber noch nicht in der Hand und besonders viele Testgeräte wurden da wohl auch nicht verteilt. Was ich bisher so mitbekommen habe: Samsung hat mit dem Galaxy Flip das bessere Gerät mit diesem Formfaktor gebaut.

Motorola möchte nun aber bei der Software nachlegen und hat im US Blog die Details zum Android-Update genannt uns sogar ein Video veröffentlicht, welches die Neuerungen zeigt. In den USA hat der Rollout begonnen, in Europa soll die neue Android-Version aber erst im Laufe des Monats eintreffen.

