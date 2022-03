Ms. Marvel startet im Sommer bei Disney+

Es gibt jetzt wieder regelmäßig Nachschub für neue Marvel-Serien bei Disney+ und eine Serie, die bereits 2019 bestätigt wurde, ist Ms. Marvel. Sie hat übrigens nichts mit Captain Marvel zu tun, aber die beiden Superheldinnen sollen in ihren Serien und Filmen angeblich Gastauftritte haben. Und wann werden wir Ms. Marvel sehen?

Die Premiere auf dem roten Teppich in Hollywood findet am 2. Juni 2022 statt. Das bedeutet, dass die Serie kurz danach bei Disney+ starten wird, meistens liegen so ein bis zwei Wochen dazwischen. Ich würde einfach mal auf den 8. Juni tippen.

Die Marvel Studios haben einiges für die kommenden Wochen und Monate geplant und es wird viele neue Filme und Serien geben, die miteinander verknüpft sind. Ich bin auf das Jahr gespannt, 2021 war ja schon ein gutes Comeback. Am meisten freue ich mich aber auf Moon Knight, die Serie startet am 30. März auf Disney+.

Ms Marvel Hollywood Premiere is June 2nd pic.twitter.com/95VU4Tpjem — Caiden Reed | Scooby Doo (@caiden_reed) March 9, 2022

