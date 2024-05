MSI Claw: Neue Updates verbessern erneut massiv die Gaming-Performance

Nahezu im Wochentakt veröffentlicht der taiwanesische Hersteller MSI Updates für das BIOS und die Benutzeroberfläche MSI Center M seines Gaming-Handhelds MSI Claw. Bereits das erste Update Anfang Mai versprach eine massive Verbesserung der Gaming-Performance, das nun veröffentlichte BIOS-Update knüpft daran an und soll in einigen Spielen sogar die Konkurrenz von ASUS mit ihrem ROG Ally schlagen.

MSI Claw: Besitzer sollten das Update schnell installieren

Nach der Installation des BIOS-Updates mit der Versionsnummer E1T41IMS.109 und der neuen Version 1.0.2405.1401 für das MSI Center M soll beispielsweise die Rennsimulation Forza Horizon 5 eine um bis zu 30 Prozent gesteigerte Performance aufweisen. Für Fortnite und Helldrivers 2 gibt MSI einen Wert von über 20% im Vergleich zur Vorgängerversion an.

Zudem sind die Verbesserungen laut MSI so groß, dass in einigen Spielen wie Valheim, Euro Truck Simulator 2, World of Warships und Dying Light eine bessere Performance zu erwarten ist als beim ROG Ally von ASUS.

Das BIOS-Update und die neue Version von MSI Center M kann von der offiziellen Website hier und hier heruntergeladen werden, die aktualisierte Version der Benutzeroberfläche und das BIOS-Update kann auch über die Einstellungen innerhalb vom MSI Center M aufgerufen werden. Es ist also nicht notwendig, die Datei von der Webseite herunterzuladen.

