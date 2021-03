Mustang MACH-E: Ford lockt mit Versicherungs-Nachlass

Ford bietet für den batterie-elektrischen Mustang MACH-E ab dem 1. April 2021 ein neues Versicherungsangebot der Ford Auto-Versicherung an.

Käufer dieses E-Fahrzeugs erhalten einen Versicherungsschutz mit einem Extra-Nachlass von 25 Prozent auf ihre individuelle Kraftfahrzeughaftpflicht- und Kaskoprämie.

Dieses Angebot, das laut Ford über die gesamte Versicherungsdauer gültig ist, können sowohl Privat- als auch Gewerbekunden bei ihrer verbindlichen Fahrzeugbestellung ordern. Der Extra-Nachlass gilt auch für den vergleichsweise günstigen „E-Tarif“ von Ford.

Interessant ist das unter anderem, weil es bei der Versicherung verschiedene Sonderleistungen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge gibt. So sind zusätzlich zum Teilkasko-Leistungsumfang Folgeschäden am Akku nach Vandalismus an der Wallbox, einem Tierbiss oder Kurzschluss bis 20.000 Euro abgedeckt.

Auch der Diebstahl des Ladekabels während des Ladevorgangs oder Überspannungsschäden sind mit versichert. Wer im Elektroauto unterwegs ist, erachtet das aber vermutlich sowieso für selbstverständlich.

