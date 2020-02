MWC 2020: Coronavirus könnte für Absage sorgen

In den letzten Tagen gab es zahlreiche Absagen beim Mobile World Congress 2020 und auch heute haben wieder zwei Teilnehmer abgesagt. Einige haben sich daher die Frage gestellt: Lohnt es sich überhaupt noch den MWC zu besuchen?

Diese Frage könnte sich bald erledigt haben, denn die GSMA will am Freitag genau prüfen, ob das Event nun stattfindet oder nicht. Bisher hieß es immer, dass man das Event ganz normal abhalten wird. Es ist also noch nicht klar, ob der MWC nun ausfällt, aber bis Freitag könnten eventuell auch weitere Absagen folgen.

Wir werden das natürlich beobachten, aber ich gehe mittlerweile fast davon aus, dass der Mobile World Congress 2020 nicht stattfinden wird. Die Angst vor dem Coronavirus ist zu groß und die Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter nicht dem Risiko von so einer großen Messe ausliefern. Schade für Barcelona, aber ich könnte die Entscheidung nach den zahlreichen Absagen mittlerweile verstehen.

la GSMA si riunirà venerdì per decidere se annullare o meno il #MWC2020 a causa del #coronavirus #MWC — Antonio Monaco (@Cinquetacche) February 11, 2020

