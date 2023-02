N26 Bank: Cashback für Apple TV Plus

Die Bank N26 hat derzeit eine Cashback-Aktion im Angebot, bei der gewisse Kundengruppen Geld erstattet bekommen können, wenn sie Apple TV Plus nutzen.

Die Cashback-Aktion läuft bereits seit Anfang Februar und endet zum 30. April 2023. Für jeden Monat innerhalb des Aktionszeitraumes, in dem eine Abo-Zahlung an den Partner Apple von einem N26-Kunden getätigt wird, welcher die Aktion freigeschaltet hat, wird die N26 Bank AG dem Kunden durch ein Cashback entschädigen.

Die Cashback-Aktion gilt ausschließlich für bestehende N26 Metal und N26 You Kunden und gilt einmalig pro Kunde. N26 Metal und/oder N26 You Kunden können an der Aktion teilnehmen, indem sie zunächst die Aktion auf dem „Du hast eine Belohnung freigeschaltet“-Bildschirm in der N26 App freischalten.

N26 Metal Kunden können eine Rückerstattung über insgesamt bis zu 12 Euro über den dreimonatigen Aktionszeitraum (bis zu 4 Euro pro Monat) erhalten.

N26 You Kunden können eine Rückerstattung über insgesamt bis zu 6 Euro über den dreimonatigen Aktionszeitraum (bis zu 2 Euro pro Monat) erhalten.

Alle Details zur Aktion findet ihr hier bei N26.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

-->