N26 kooperiert mit Headspace

Die Bank N26 kooperiert ab sofort mit Headspace. Im Rahmen der Kooperation bietet man Nutzern von N26 You und Metal 3 Monate kostenlosen Zugriff auf die Dienste der Headspace-App.

Bei Headspace geht es um Meditation und Achtsamkeit. Auf der wissenschafts-basierten Plattform gibt es Hunderte von Meditationsübungen. Die App hat aktuell über 62 Millionen Nutzer weltweit. Headspace will den Nutzern dabei helfen, ihre mentale Gesundheit zu fördern. Normalerweise werden dafür 12,99 Euro pro Monat fällig.

Wer schon N26 You oder Metal Kunde ist, kann das Angebot direkt einlösen. Das kostenlose dreimonatige Abo bekommt man, indem man sich bei Headspace anmeldet und dabei sein N26 You oder Metal Konto angibt. Dazu heißt es:

Öffne den “Entdecken”-Tab in deiner N26 App Finde das Headspace Angebot und erhalte deinen persönlichen Code Gehe zu Headspace.com/code, um deinen Code einzugeben Registriere dich oder melde dich an, und gib dabei deine N26 Karte als Zahlungsmethode an Lade die Headspace App herunter und melde dich an – fertig!