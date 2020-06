N26 mit Dark Mode und IBAN-Scanner

Die Bank N26 hat ihrer App aktuell ein Update verpasst, welches neue Funktionen mitbringt. Eine davon war bereits überfällig.

So hat es auch N26 endlich geschafft, einen Dark Mode in die Banking-App für iOS und Android zu implementieren. Dieser ist auf den ersten Blick gut umgesetzt und orientiert sich an den Systemeinstellungen des Nutzers.

In diesem Zusammenhang fällt mir mal wieder auf, dass die Händlerlogos in der Timeline zwar wirklich nett sind, aber oftmals noch fehlerhaft. Hier darf N26 gerne nochmal Hand anlegen.

N26 mit Dark Mode 👌 pic.twitter.com/udOHP4iPM2 — René Hesse (@ReneHesse) June 9, 2020

Neu ist auch der IBAN-Scanner. Damit müssen Nutzer bei neuen Überweisungen die IBANs nicht mehr abschreiben, sondern können diese mit der Smartphone-Kamera scannen. Außerdem ist es nun möglich, die eigene Sichtbarkeit für andere N26-Nutzer etwas einfacher zu verwalten.

