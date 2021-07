N26 startet Ratenzahlungs-Funktion

Die Bank N26 hat heute die Einführung der Funktion „N26 Ratenzahlung“ offiziell bekannt gegeben. Diese neue Zahlungsmöglichkeit, die wir bereits bei einzelnen Usern gesehen haben, bietet berechtigten N26-Kunden in Deutschland die Möglichkeit, vergangene Käufe in Raten aufzuteilen und über einen längeren Zeitraum zurückzuzahlen.

Mit der N26 Ratenzahlung erhalten die N26-User in Deutschland die Option, Käufe zwischen 50 € und 500 €, die sie in den vergangenen 4 Wochen bei „qualifizierten“ Händlern getätigt haben, in kleinere monatliche Raten aufzuteilen. Die Raten können sie danach über 3 bis 6 Monate zurückzahlen. Die Kosten werden dabei direkt in der App dargestellt.

Die monatlichen Raten werden automatisch von ihrem N26-Konto eingezogen und sie erhalten jeweils am Vortag eine Zahlungserinnerung. Falls gewünscht, haben die Nutzer auch immer die Möglichkeit, Raten früher zurückzuzahlen – auch hier werden laut N26 keine zusätzlichen Gebühren berechnet.

