Nicht für Europa: Netflix startet kostenloses Abo

Netflix ist weiterhin der weltweit größte Streamingdienst, doch die Konkurrenz hat aufgeholt und der Druck wird größer. Es gibt immer mehr Alternativen und so muss man schauen, dass man wächst. Netflix experimentiert daher auch gerne mal.

Viele von euch werden sicher von einer günstigen Option für Smartphones gehört haben, die nur 4 Euro kostet. Es gibt Märkte, da schauen viele Menschen über das Smartphone ihre Inhalte, bei uns in Europa ist das aber nicht ganz so populär.

Diese Option wird daher nicht bei uns angeboten, ebenso wie das neue Abo. Das geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter und kostet nichts. Netflix bietet in Kenia eine neue Option an, die komplett kostenlos ist – und keine Werbung besitzt.

Doch wie finanziert sich Netflix? Zunächst gar nicht, denn es geht in erster Linie um Wachstum. Allerdings hat dieses Abo natürlich eine Einschränkung, denn man kann es nur mit einem Android-Smartphone buchen und es gibt weniger Inhalte.

Netflix bietet den Nutzern etwa ein Drittel der Inhalte an und man kann diese auch nicht herunterladen. Ziel ist es, dass die Nutzer ein Gefühl für Netflix bekommen und dann womöglich ein richtiges Abo buchen und alle Inhalte sehen wollen.

Today, we’re launching a free plan that allows people to enjoy Netflix ad-free on Android mobile phones in Kenya. When you sign-up, no payment information is required. All you have to do is enter your email, confirm you are 18 or over and create a password. Then you can sit back and watch many of Netflix’s most popular series and films, as well as enjoy our personalized recommendations, parental controls, and profiles (including kids).