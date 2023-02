Netflix wird für viele teurer: Das kostet ein zusätzlicher Haushalt

Ihr teilt euch einen Netflix-Account mit anderen Haushalten? So wie das vermutlich die meisten tun, die 4K nutzen und nicht die hohen Kosten für das Premium-Abo alleine stemmen wollen? Dann steht jetzt sehr bald eine Preiserhöhung für euch an.

Netflix war vor ein paar Jahren noch ein Fan davon, wenn man das Passwort mit anderen geteilt hat, doch diese Zeiten sind vorbei. Der Gewinn muss gesteigert werden und Netflix setzt genau hier an – und hofft, dass nicht alle direkt kündigen.

Vor ein paar Tagen ging bereits die erste Support-Seite mit einigen Fragen und Antworten zu diesem Thema online und jetzt wird es ernst, denn Netflix legt in den ersten Ländern los. Und daher haben wir jetzt auch endlich mal die ersten Preise.

Netflix: Was kostet ein zusätzlicher Haushalt?

Was kostet ein zusätzlicher Haushalt für ein Netflix-Abo? In Kanada sind es 7,99 Dollar (CAD), in Neuseeland sind es 7,99 Dollar (NZD), in Portugal sind es 3,99 Euro und in Spanien sind es 5,99 Euro. Dieser Betrag kommt dann pro zusätzlichem Haushalt jeden Monat auf das jeweils gebuchte Abo dazu. Und in Deutschland?

Geht mal davon aus, dass der Betrag in Deutschland als durchschnittlich sehr wohlhabendes Land am oberen Ende anzusiedeln ist. Ich würde mich da also an Spanien orientieren und gehe von 5,99 Euro pro Haushalt in Deutschland aus.

Das ist deutlich mehr, als ich erwartet habe, denn in der Testphase waren das noch 2,99 Dollar und ich habe mit 2,99 Euro oder maximal 3,99 Euro wie in Portugal bei den finalen Preisen gerechnet. Und da ich davon ausgehe, dass das nur der Anfang ist und Netflix diese Preise irgendwann erhöht, sind 5,99 Euro ein hoher Einstieg.

Netflix: Abo-Preise bis zu 40 Euro möglich

Sollten die höheren Preise auch bald in Deutschland ankommen und sollte man 4K HDR genießen wollen, was viele TVs in der heutigen Zeit nun mal bieten und sollte man den Account mit drei weiteren Haushalten teilen, dann könnte ein Netflix-Abo bald 39 Euro im Monat kosten. Also theoretisch, aber damit rechne ich dann 2023.

Ich verstehe, dass Netflix nicht will, dass man die Accounts mit anderen teilt, vor allem das Premium-Abo. Für uns sind die anderen Abos aber unattraktiv, denn 4K HDR gehört dazu. Und da muss man Premium buchen, Standard reicht nicht aus.

Warten wir mal ab, wann dieser Schritt in Deutschland ansteht, wir werden euch dann natürlich direkt hier informieren. Aktuell haben wir Netflix gebucht, aber mit diesem Aufpreis wird das Netflix-Konto ganz sicher für eine ganze Weile pausiert.

Es gibt genug Alternativen und ich kann daher mittlerweile auch sehr gut damit leben, wenn man Netflix nur 2-3 Monate im Jahr (wenn überhaupt) bucht und dann alles nachholt. Ich bin gespannt, wie das die anderen Kunden machen und Netflix sicher auch, denn die hoffen, dass da jetzt nicht zu viele Kündigungen kommen.

Netflix FAQ zum Thema Password Sharing

Netflix-Konto gemeinsam mit anderen Personen nutzen

Wer zur Nutzung eines Netflix-Kontos berechtigt ist

Alle Mitglieder Ihres Haushalts (d. h. diejenigen, die an Ihrem Haupt-Standort mit Ihnen zusammenwohnen) können Ihr Netflix-Konto nutzen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Geräte mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft sind, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Haupt-Standort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Website.

Netflix gemeinsam mit haushaltsfremden Personen nutzen

Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, müssen zum Streamen von Netflix ihr eigenes Konto verwenden. Geräte, die nicht zu Ihrem Haupt-Standort gehören, werden möglicherweise für die Wiedergabe von Netflix gesperrt.

Die Registrierung bei Netflix ist ganz einfach und wir bieten verschiedene Abos an. Mitglieder können ihr Abo jederzeit ändern oder kündigen.

Netflix wird Ihre Zahlungsart nicht automatisch belasten, wenn Sie Ihr Konto mit einer Person teilen, die nicht mit Ihnen zusammenlebt.

Gerät entsperren (außerhalb des Haupt-Standorts)

Wenn sich jemand über ein Gerät, das nicht zu Ihrem Haupt-Standort gehört, in Ihr Konto einloggt, kann dieses Gerät für die Wiedergabe von Netflix gesperrt werden.

Wurde Ihr Gerät gesperrt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wenn Sie sich auf Reisen befinden, können Sie einen zeitlich begrenzten Code anfordern, mit dem Sie Netflix an 7 aufeinanderfolgenden Tagen nutzen können.

Wenn Sie nicht zum Haushalt des Kontoinhabers gehören, registrieren Sie sich für ein neues Netflix-Konto.

Gerätesperrungen verhindern

Um sicherzustellen, dass Sie Netflix unterbrechungsfrei nutzen können, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Haupt-Standort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Website. Dadurch wird ein bekanntes Gerät eingerichtet, über das Sie Netflix auch dann nutzen können, wenn Sie sich nicht an Ihrem Haupt-Standort befinden.

Netflix während einer Reise oder an einem anderen Ort nutzen

Wenn Sie sich auf Reisen befinden oder an verschiedenen Orten leben, können Sie Netflix weiterhin genießen.

Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum nicht an Ihrem Haupt-Standort aufhalten, wird Ihr Gerät möglicherweise für die Wiedergabe von Netflix gesperrt. Sie können einen zeitlich begrenzten Zugangscode anfordern, um Netflix unterbrechungsfrei zu nutzen.

So erkennt Netflix Geräte innerhalb eines Haupt-Standorts

Wir verwenden Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten, um festzustellen, ob ein in Ihrem Konto eingeloggtes Gerät mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft ist.

Anzahl der Geräte, auf denen Netflix gleichzeitig genutzt werden kann

Das jeweilige Abo bestimmt, auf wie vielen Geräten gleichzeitig Netflix genutzt werden kann, sofern diese Geräte Personen im selben Haushalt gehören.

