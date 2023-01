Netflix wird bald teurer: So will Netflix das Passwort-Teilen verhindern

Bei Netflix steht ab Ende März ein spannender Schritt an, denn man bittet Nutzer zur Kasse, die das Passwort mit anderen Haushalten teilen. So will Netflix mit einem Schlag den Gewinn steigern, auch wenn das nur ein sehr kurzfristiger Effekt ist.

Preise wurden noch keine kommuniziert, aber falls die bisherige Testphase ein Anhaltspunkt ist, dann sprechen wir wohl über 2,99 Euro pro Haushalt. Das bleibt aber noch abzuwarten. Langfristig könnte dann auch dieser Preis weiter steigen.

Doch wie läuft das ab? Wie kann man verhindern, dass ein Gerät gesperrt wird? Und was ist, wenn man in Urlaub fährt und dort Netflix nutzen möchte? Und wie erkennt Netflix überhaupt den „Haupt-Standort“? Da gibt es jetzt erste Antworten.

Netflix hat also die Vorkehrungen getroffen und ist bereit für diesen Schritt, es wird sich aber zeigen, ob man das wirklich zu 100 Prozent durchzieht. Die einzige Option der Kunden sind Kündigungen, die werden den Verlauf der Änderung bestimmen.

Netflix-Konto gemeinsam mit anderen Personen nutzen

Wer zur Nutzung eines Netflix-Kontos berechtigt ist

Alle Mitglieder Ihres Haushalts (d. h. diejenigen, die an Ihrem Haupt-Standort mit Ihnen zusammenwohnen) können Ihr Netflix-Konto nutzen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Geräte mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft sind, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Haupt-Standort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Website.

Netflix gemeinsam mit haushaltsfremden Personen nutzen

Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, müssen zum Streamen von Netflix ihr eigenes Konto verwenden. Geräte, die nicht zu Ihrem Haupt-Standort gehören, werden möglicherweise für die Wiedergabe von Netflix gesperrt.

Die Registrierung bei Netflix ist ganz einfach und wir bieten verschiedene Abos an. Mitglieder können ihr Abo jederzeit ändern oder kündigen.

Netflix wird Ihre Zahlungsart nicht automatisch belasten, wenn Sie Ihr Konto mit einer Person teilen, die nicht mit Ihnen zusammenlebt.

Gerät entsperren (außerhalb des Haupt-Standorts)

Wenn sich jemand über ein Gerät, das nicht zu Ihrem Haupt-Standort gehört, in Ihr Konto einloggt, kann dieses Gerät für die Wiedergabe von Netflix gesperrt werden.

Wurde Ihr Gerät gesperrt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wenn Sie sich auf Reisen befinden, können Sie einen zeitlich begrenzten Code anfordern, mit dem Sie Netflix an 7 aufeinanderfolgenden Tagen nutzen können.

Wenn Sie nicht zum Haushalt des Kontoinhabers gehören, registrieren Sie sich für ein neues Netflix-Konto.

Gerätesperrungen verhindern

Um sicherzustellen, dass Sie Netflix unterbrechungsfrei nutzen können, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Haupt-Standort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Website. Dadurch wird ein bekanntes Gerät eingerichtet, über das Sie Netflix auch dann nutzen können, wenn Sie sich nicht an Ihrem Haupt-Standort befinden.

Netflix während einer Reise oder an einem anderen Ort nutzen

Wenn Sie sich auf Reisen befinden oder an verschiedenen Orten leben, können Sie Netflix weiterhin genießen.

Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum nicht an Ihrem Haupt-Standort aufhalten, wird Ihr Gerät möglicherweise für die Wiedergabe von Netflix gesperrt. Sie können einen zeitlich begrenzten Zugangscode anfordern, um Netflix unterbrechungsfrei zu nutzen.

So erkennt Netflix Geräte innerhalb eines Haupt-Standorts

Wir verwenden Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten, um festzustellen, ob ein in Ihrem Konto eingeloggtes Gerät mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft ist.

Anzahl der Geräte, auf denen Netflix gleichzeitig genutzt werden kann

Das jeweilige Abo bestimmt, auf wie vielen Geräten gleichzeitig Netflix genutzt werden kann, sofern diese Geräte Personen im selben Haushalt gehören.

