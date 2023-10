Netflix wird teurer: Das sind die neuen Preise

Netflix möchte es wissen und beflügelt von 8,8 Millionen neuen Nutzern im letzten Quartal, laut eigenen Angaben geht der Plan mit strengeren Regeln beim Account-Sharing auf, erhöht Netflix schon wieder die Preise. Bisher aber noch nicht bei uns.

Netflix will 20 Euro für das Premium-Abo

Die Preiserhöhung gilt vorerst in den USA, Großbritannien und Frankreich, dürfte aber zeitnah auf andere Länder ausgeweitet werden. Es hat sich bereits angedeutet und jetzt sind die neuen Preise da. So sehen die Euro-Preise von Netflix bald aus:

Netflix Basis: 10,99 Euro (bisher: 7,99 Euro)

10,99 Euro (bisher: 7,99 Euro) Netflix Standard: 13,49 Euro (bisher: 12,99 Euro)

13,49 Euro (bisher: 12,99 Euro) Netflix Premium: 19,99 Euro (bisher: 17,99 Euro)

19,99 Euro (bisher: 17,99 Euro) Netflix mit Werbung: 5,99 Euro (bisher: 4,99 Euro)

Wie gesagt, in Deutschland wurden die Preise bei Netflix noch nicht erhöht, aber mit Blick auf bisherige Preiserhöhungen, die bei Netflix ja mittlerweile fast jährlich kommen, folgen wir sicher später. Sobald sich da etwas tut, melden wir uns hier.

Netflix hat sehr viel gute Konkurrenz

Grundsätzlich stören mich 2 Euro mehr im Monat nicht so sehr, aber die Qualität bei Netflix hat für uns in den letzten Monaten stark nachgelassen. Hinzu kommt, dass ich es schade finde, dass 4K HDR nur bei Premium vorhanden ist. So muss man also auch als einzelner Haushalt dieses Abo buchen, das ist nicht mehr attraktiv.

Ich halte daher an meiner Aussage von 2021 fest, die große Auswahl der Dienste ist gut und war wichtig. Ja, es nervt, dass man hin und wieder die Abos wechseln und sich informieren muss, aber so ist man nicht mehr auf Netflix angewiesen. Früher war Netflix die Konstante hier im Haushalt, diese Zeiten sind aber lange vorbei.

PS: Das Basis-Abo von Netflix wird in Zukunft eingestellt, damit lässt man sich aber doch recht viel Zeit. Vielleicht hat man aber auch erkannt, dass das nicht gut wäre.

