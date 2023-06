Netflix wird teurer: Das Basis-Abo wird eingestellt

Ich habe mir schon letztes Jahr gedacht, dass dieser Schritt für 2023 ansteht und jetzt geht es los: Netflix streicht das Basis-Abo. Das ist die günstigste Option ohne Werbung, wer also keine Werbung möchte, wird in Zukunft mehr zahlen müssen.

Doch fangen wir etwas weiter vorne an. Ende 2022 führte Netflix ein neues Basis-Abo mit Werbung ein und versucht mit dieser Option seit dem zu wachsen. Das ist aber nicht nur eine weitere Option für Kunden, das ist die neue Basis bei Netflix.

Netflix ohne Werbung kostet bald 13 Euro

Kurz darauf versteckte man nämlich das normale Basis-Abo ohne Werbung auf der Homepage, wo es bis heute versteckt ist. Erst mit einem weiteren Klick (und das ist leicht zu übersehen) kann man das Basis-Abo ohne Werbung bei Netflix buchen.

In Deutschland ist das weiterhin möglich, aber vermutlich nicht mehr lange, denn in Kanada hat Netflix dieses Abo jetzt eingestellt. Gegenüber CTV News hat Netflix bestätigt, dass es Basis-Kunden weiterhin nutzen können, allerdings nicht ewig.

Netflix wird das Basis-Abo „in naher Zukunft“ auch hier einstellen. Wer also keine Werbung bei Netflix möchte, der muss in Zukunft mindestens 12,99 Euro pro Monat bezahlen. Dann gibt es „großartige“ Videoqualität, was nicht stimmt, es ist FHD.

Netflix-Abo wird zunehmend unattraktiver

Der Streamingdienst wird also (in meinen Augen) zunehmend unattraktiver, seit ein paar Tagen bittet Netflix bei einem zusätzlichen Haushalt zur Kasse. Schade, aber für uns kein Beinbruch, wir buchen Netflix sowieso immer seltener. Ich finde, dass die Qualität parallel zur Preissteigerung nachgelassen hat, daher fällt das leicht.

18 Euro/Monat für 4K-Qualität, wenn man das Abo nicht teilt, ist kein guter Deal.

Zum Glück gibt es aber seit einer Weile immer mehr gute Alternativen und daher fällt eine Netflix-Pause immer leichter. Ich bleibe bei meiner Aussage von 2021, die große Auswahl der Dienste ist gut. Ja, es ist nervig, dass man das Abo immer mal wieder wechseln muss, aber ohne das, könnte Netflix machen, was man möchte.

