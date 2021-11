Neue Webseite zeigt euch beliebte Netflix-Inhalte an

Star Trek verlässt Netflix: Paramount+ startet 2022 in Deutschland

Die Partnerschaft zwischen ViacomCBS und Netflix ist beendet, so Deadline. Das bedeutet, dass die Inhalte in Zukunft bei Paramount+ zu sehen sein werden, einem neuen Streamingdienst. Und dieser soll ab 2022 auch in Deutschland starten. Was ist mit Star Trek:…17. November 2021 JETZT LESEN →