Star Trek verlässt Netflix: Paramount+ startet 2022 in Deutschland

Die Partnerschaft zwischen ViacomCBS und Netflix ist beendet, so Deadline. Das bedeutet, dass die Inhalte in Zukunft bei Paramount+ zu sehen sein werden, einem neuen Streamingdienst. Und dieser soll ab 2022 auch in Deutschland starten.

Was ist mit Star Trek: Discovery?

So, werden sich jetzt einige denken, was ist denn nun mit der 4. Staffel von Star Trek: Discovery, die morgen starten wird? Nun, es hat einen Grund, dass wir sie nicht in den November-Highlights von Netflix gesehen haben – ihr ahnt es schon.

Diese Staffel wird dann direkt bei Paramount+ zu sehen sein, vermutlich auch, um direkt eine Serie zu haben, die Kunden anlockt. Wann das sein wird, ist bisher aber noch nicht bekannt. So fördert man dann eben auch wieder illegale Downloads.

Noch kein Datum für Paramount+

Also, kommendes Jahr werden wir neben Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. auch noch Paramount+ in Deutschland bekommen und wer die Inhalte aus dem Star Trek Universum sehen möchte, der benötigt dort ein Abo.

Was wird das kosten? Das ist noch unklar, es ist allerdings auch noch ein Deal mit Sky geplant. Ein Datum haben wir bisher nicht, aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Funfact: Netflix hat die Serie hier sogar Netflix Original vermarktet.

