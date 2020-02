Netflix: Top-10-Funktion ist endlich da

Konkurrenz tut dem Markt gut und da Netflix mittlerweile neue Konkurrenten hat, habe ich das Gefühl, dass sich dort etwas tut. Vor ein paar Tagen führte man die Option ein, um die automatische Vorschau abzuschalten und nun kommt schon das nächste Feature, welches sich viele gewünscht haben: Top-10-Listen.

Netflix testet die Top-10-Funktion schon seit April 2019 und weitete den Test im Frühjahr 2019 auf Europa aus. Ab heute gibt es die Top-10-Listen weltweit, ich kann sie bereits in Deutschland sehen. Insgesamt gibt es drei Top-10-Listen bei Netflix: Eine allgemeine Liste, eine für Serien und eine für Filme.

-->

Netflix: Serien und Filme mit Top-10-Badge

Die Listen findet ihr in den jeweiligen Bereichen von Netflix und bei mir ist sie im Bereich der Serien und Filme auch schon zu sehen. Nur die allgemeine Top-10-Liste auf der Startseite von Netflix war bei mir eben noch nicht verfügbar. Sie wird aber sicher auch im Laufe des Tages in der App auftauchen.

So sollte das dann übrigens ab heute bei euch aussehen, dieser Screenshot ist von Netflix Deutschland veröffentlicht worden und zeigt die Top 6 bei Netflix:

Die Top-10-Listen richten sich übrigens nach dem Land, ihr seht also die Inhalte in Deutschland und falls ein Film oder eine Serie in den Top 10 landet, dann bekommt sie in der allgemeinen Übersicht ein kleines Badge, das zeigt, dass sie gerade sehr beliebt ist. Die Listen haben außerdem auch ein ganz neues Design.

Gute Neuerung, darauf habe ich gewartet. Ich würde mir aber noch eine Top-10-Lite für die Welt wünschen, das wäre sicher noch interessanter zum Stöbern.

Netflix: Das sind die März-Neuheiten 2020 Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine März-Neuheiten 2020 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix füllt natürlich auch im kommenden März wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert…19. Februar 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->