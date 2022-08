Netflix: Umbrella Academy endet und Horizon Zero Dawn startet

Die vierte Staffel von The Umbrella Academy wird die letzte sein, das hat Netflix diese Woche bestätigt. Steve Blackman kümmert sich jetzt um ein Finale und dann war es das. Schade, ich mag die Serie, aber lieber also als in die Länge zu ziehen.

Doch Steve Blackman bleibt Netflix erhalten und hat schon das nächste Projekt auf dem Plan: Horizon Zero Dawn. Wir haben im Frühjahr erfahren, dass sie Netflix die Serienrechte an der PlayStation-Spielereihe gesichert hat und eine Serie plant.

-->

Details zur Horizon-Serie gibt es noch keine, aber darauf bin ich gespannt. Die Spiele gehören zu meinen Highlights und obwohl die Geschichte ziemlich absurd ist, wurde sie dort ganz gut erzählt. Mal schauen, ob die Serie für Fans der Spiele interessant sein wird und wie sehr sie sich auch am Original von Sony orientiert.

Barbaren 2: Deutsche Netflix-Serie geht im Oktober weiter Netflix hat heute verraten, dass am 21. Oktober Barbaren 2 startet. Die deutsche Netflix-Serie legte letztes Jahr eine Pause nach der ersten Staffel ein, aber sie war so erfolgreich, dass direkt klar war, dass es eine zweite Staffel geben wird.…25. August 2022 JETZT LESEN →

-->