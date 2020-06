Netflix: Zweite Staffel von HTSDO(F) im Juli

Netflix wird in den kommenden Tagen die Juli-Highlights nennen, eines wollte man aber schon vorab verraten: HTSDO(F) startet exklusiv am 21. Juli bei Netflix.

Die zweite Staffel von „how to sell drugs online (fast)“ besteht aus 6 Folgen, die jeweils knapp 30 Minuten lang sind. Es handelt sich hier übrigens um die am meisten gestreamte deutsche Netflix Original Serie in Deutschland.

Ich fand die erste Staffel eigentlich ganz unterhaltsam und besser, als ich beim Titel und Trailer erwartet hätte. Die zweite Staffel landet also sicher auch auf der Watchliste für den Sommer. Es gibt übrigens auch schon ein erstes Poster der zweiten Staffel und wer nicht wissen will, worum es geht, liest nicht weiter.

In der zweiten Staffel legen sich Moritz und die MyDrugs Crew nach ihrem holprigen Start ins Business nun mächtig ins Zeug und ihr Online Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher – und gefährlicher. Denn wie Escobar schon sagte: “Alle Imperien entstehen aus Blut und Feuer.” Und er musste nebenbei nicht auch noch sein Abi machen.

