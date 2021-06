Netto setzt Nutri-Score bei Eigenmarken um

Netto startet ab sofort damit, alle Eigenmarken mit dem freiwilligen Nutri-Score zu kennzeichnen. Dieser bietet einen groben Anhaltspunkt in Sachen Nährwerte.

Netto startet mit Produkten seiner Marken GO BIO (Bio-Produkte), frija (Molkereiprodukte), Harvest Best (Gemüsekonserven und TK-Gemüse), Bakersfield (Backwaren), Andoni (TK-Pizza), von denen aktuell bereits verschiedene Artikel in den Regalen zu finden sind.

Zukünftig sollen bei allen neuen Produkten, Neuauflagen von Artikeln oder neuen Verpackungen die Nutri-Scores aufgebracht werden. Damit will Netto Deutschland sein gesamtes Eigenmarken-Sortiment nach und nach auf die neue Nährwertkennzeichnung umstellen.

Um das Nutri-Score-System bekannter zu machen, wird dieses auch in den Werbemitteln wie Prospekten oder auf der Website eingesetzt und erläutert.

Nutri-Score mit fünf Stufen

Der Nutri-Score ist eine farbliche Nährwertkennzeichnung, die verschiedene Eigenschaften eines Lebensmittels zusammenfasst und auf einer fünfstufigen Skala – von einem grünen A bis zu einem roten E – bewertet. Diese Punkteliste bewertet also nicht nur einzelne Komponenten, wie Zucker oder Fett, sondern auch den Obst- oder Gemüseanteil im gesamten Lebensmittel.

Der Nutri-Score wird jeweils vorne auf die Verpackung eines Lebensmittels gedruckt. Hinten sind wie gewohnt die Nährwertkennzeichnung und die Zutatenliste zu finden. Die Informationen beziehen sich jeweils auf 100 Gramm bzw. 100 Milliliter.

