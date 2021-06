N26: Rechnungen teilen in der App

Die Bank N26 hat aktuell eine neue Funktion vorgestellt. So können die User nun Rechnungen direkt in der N26-App teilen.

Mit der N26-App kann man nun Rechnungen teilen. Das soll mit allen Usern möglich sein, egal ob diese N26-Kunden sind oder nicht. Man kann auch wählen, ob du die Kosten in gleiche Teile oder in individuelle Beträge aufgeteilt werden sollen. Nachfolgender Screen zeigt, wie das in der App ausschaut.

Mit der N26-App Rechnungen teilen. So funktioniert’s:

Öffne die N26 App, nachdem du mit der N26 Karte bezahlt hast.

Finde die Zahlung im „Home“-Tab, tippe darauf und dann auf „Rechnung teilen“.

Gib jetzt alle Personen an, mit denen du die Rechnung teilen willst – egal ob sie N26 Kunden sind oder nicht.

Tippe nun unten auf den grünen Button, um zu bestätigen.

An alle Personen, die keine N26 Kunden sind, wird jetzt eine Nachricht gesendet. Darin sind deine Kontoinformationen und der Betrag vermerkt, den sie dir schulden.

Tippe danach auf „Bestätigen“. Alle N26 Kunden erhalten eine MoneyBeam Anfrage und können dir den Betrag in Echtzeit überweisen.

Die neue Funktion startet laut N26 erstmal nur in der iOS-App, sollte aber bald auch in der Android-App verfügbar sein.

