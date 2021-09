Pixel 6: Hat Google das Datum verraten?

Google ist durchaus dafür bekannt, dass man hier und da auch gerne mal Teaser in Blogbeiträgen und Bildern versteckt, daher haben wir mal ganz genau hingeschaut, als der offizielle Instagram-Account heute ein neues Bild vom Pixel 6 geteilt hat.

Das Google Pixel 6 (Pro) wurde zwar schon offiziell gezeigt, aber da sprach man nur von „Herbst“ bei der finalen Ankündigung. Nun hat Google das folgende Bild geteilt, es zeigt uns immer die Front des Pixel 6 mit diversen Homescreens.

Der Fokus liegt eher auf Android 12 und „Meterial You“, also dem neuen Design, aber es lohnt sich bei dem ein oder anderen Gerät etwas zu zoomen. Da findet man dann häufiger folgende Details auf dem Homescreen: 19. und Dienstag.

Google: Pixel-Event am 19. Oktober

Und wie es der Zufall so möchte ist der 19. Oktober 2021 ein Dienstag und vor ein paar Tagen machte genau dieses Datum auch schon von einer zuverlässigen Quelle für Google-News die Runde. Doch was genau findet an diesem Tag statt?

Die Quelle sprach davon, dass an diesem Tag der Vorverkauf startet und Google einen Marktstart am 28. Oktober plant. Sie wusste aber nicht, wann das Event für die Geräte stattfindet. Nun, Vorverkauf und Event liegen sehr oft zusammen.

Es ist natürlich etwas Spekulation, aber ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Vor allem, da Google für solche kleinen Teaser bekannt ist. Falls das also alles stimmt, dann wird das Google-Hardware-Event am 19. Oktober 2021 stattfinden.

