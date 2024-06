Neue Ära ist da: Surface ARM-Geräte erhalten das Juni-Update

Mit der Veröffentlichung von Surface Pro 11 und Surface Laptop 7 beginnt für Microsoft in Zusammenarbeit mit Qualcomm, das die passenden ARM-Prozessoren für die neue Plattform unter dem Namen Snapdragon X Elite/Plus entwickelt hat, eine neue Ära. Die ersten Exemplare der neuen Geräte sind derzeit auf dem Weg zu ihren Käufern, einige erste Eindrücke sind bereits auf verschiedenen Plattformen wie Reddit zu finden – weitere Impressionen bekannter Tech-Medien werden sicher bald folgen.

Wer ebenfalls eines der beiden Geräte besitzt, sollte in den Systemeinstellungen nach einer Softwareaktualisierung suchen. Microsoft hat nämlich für beide Geräte das Juni-Firmwareupdate veröffentlicht, dessen Release Notes nahezu identisch sind. Das Firmware-Update verbessert jeweils das „Display-Erlebnis mit den neuen Windows-Funktionen“.

June 2024 updates – Surface Laptop (7th Edition): The first update is available for Surface Laptop (7th Edition) running Windows 11, Version 24H2 or greater.

Improvements and fixes:

Improves display experience with new Windows features.

June 2024 updates – Surface Pro (11th Edition): The first update is available for Surface Pro (11th Edition) running Windows 11, Version 24H2 or greater.

Improvements and fixes: