Neue Samsung-Smartphones werden etwas teurer

Samsung wird uns bald neue Foldables vorstellen, das Samsung Galaxy Z Fold 6 und Samsung Galaxy Z Flip 6 stehen in diesem Jahr an. Doch es dürfte in diesem Jahr eine Ecke teurer werden, wenn die US-Preise von OnLeaks richtig liegen.

Er hat erfahren, dass Samsung den Preis der Foldables um jeweils 100 Dollar für diese Generation anheben möchte. Euro-Preise haben wir zwar keine, aber bei uns wird man die Preise dann sicher auch erhöhen. So könnte es 2024 aussehen.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Preise:

Samsung Galaxy Z Fold 5 mit 256 GB: 1.999 Euro

1.999 Euro Samsung Galaxy Z Fold 5 mit 512 GB: 2.119 Euro

2.119 Euro Samsung Galaxy Z Fold 5 mit 1 TB: 2.359 Euro

Samsung Galaxy Z Flip 6 Preise:

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 256 GB: 1.299 Euro

1.299 Euro Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 512 GB: 1.419 Euro

Es ist natürlich noch offen, wie die Euro-Preise mit Steuern am Ende aussehen, da ist noch etwas Luft nach oben und unten möglich. Mich wundert nur, dass dieser Schritt in diesem Jahr ansteht, da Samsung nicht mehr die Nummer 1 bei Foldables ist. Höhere Preise und mehr Konkurrenz werden die Sache nicht besser machen.

