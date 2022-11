Neuer Feature Drop: Google bereitet großes Pixel-Update für Dezember vor

Der Android-Patch für November ist da und nicht nur bei Google, sondern auch bei Samsung ist das Update schon verfügbar. Bei der Pixel-Reihe, vor allem bei den noch ganz frischen 7er-Modellen, bringt es auch zahlreiche Optimierungen mit.

Google Pixel: Feature Drop kommt im Dezember

Google optimiert Android also kurz nach dem Release der Smartphones, was nicht ungewöhnlich ist. Allerdings wird es schon kommenden Monat das nächste große Android-Update für die Pixel-Reihe geben, denn ein neuer Feature Drop steht an.

Was ist ein Feature Drop? Das sind Sicherheitsupdates für Android, die aber auch neue Funktionen mitbringen. Diese gibt es aber exklusiv für die Pixel-Reihe. So will sich Google von anderen Android-Herstellern abheben und unabhängiger von den großen Android-Updates sein. Neue Funktionen soll es mehrmals im Jahr geben.

Mit diesem Drop könnte es den integrierten VPN Client geben, den Google mit der Pixel 7-Reihe angekündigt hat, und eine Funktion namens „Clear Calling“, welche genau das tut, was man beim Namen vermutet: Die Gesprächsqualität verbessern.

Mit dem Feature Drop werden vermutlich noch weitere Neuerungen dabei sein, die Google dann sicher wieder in einem Blogeintrag im Dezember mitteilt. Finde ich gut, ich mag diese Feature Drops, die unabhängig von großen Android-Updates sind.

