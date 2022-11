Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Amazon Echo Studio

Amazon präsentierte 2019 einen Highend-Speaker der Echo-Reihe, den Echo Studio. Dieser hat mich direkt begeistert und damals schwankte ich noch zwischen Amazon, Google und Apple. Der Echo Studio hat diese Diskussion dann beendet.

Google hat mittlerweile kaum noch Speaker im Portfolio und Apple nur einen, das ist mir in beiden Fällen zu wenig. Und hinzu kommt, dass der Amazon Echo Studio für diesen Preis extrem gut ist, die UVP von unter 200 Euro ist für mich bis heute attraktiv. Und mittlerweile kann man den Speaker oft für um die 150 Euro kaufen.

Das ist ehrlich gesagt ein sehr guter Preis für diese Qualität und fast 20.000 sehr gute Bewertungen bei Amazon stimmen mir da zu. Eine neue Version hat Amazon bis heute nicht entwickelt, doch das ist eigentlich auch nicht wirklich notwendig.

Um die Nachfrage aber mal wieder etwas anzukurbeln, hat Amazon die Software des Speakers optimiert (bekommen auch alte Modelle) und eine weiße Version nachgereicht. Die ist identisch mit der schwarzen Version, sieht aber anders aus.

Vor ein paar Tagen erreichte mich diese weiße Version und sie gefällt mir ebenfalls sehr gut. Darauf haben viele gewartet und obwohl ich dunkle Speaker bevorzuge, so finde ich es gut, dass Amazon endlich mal eine zweite Farbe eingeführt hat.

Und da ich den Amazon Echo Studio diese Woche erneut eingerichtet habe, ist es mein Tipp der Woche. Wir nutzen diesen Speaker seit 2019 fast täglich bei uns im Küchenbereich für Musik und ich würde da keinen anderen Echo mehr hinstellen.

Die UVP von 199,99 Euro kann ich auch im Jahr 2022 empfehlen und ich glaube auch nicht, dass die weiße Version bald im Angebot sein wird. Das ist erstmals ein sehr preisstabiler Speaker von Amazon, wobei der Grundpreis sehr aggressiv ist.

Falls ihr die Echo-Speaker von Amazon nutzt und einen Raum habt, wo ihr viel Musik hört: Denkt über den Kauf nach. Ich habe den Echo Studio schon so oft im privaten Bereich empfohlen und bisher war das Feedback immer sehr positiv.

