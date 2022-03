Ganz neues Apple MacBook Air soll Ende 2022 kommen

Apple soll an einem ganz neuen MacBook Air arbeiten, welches den Schritt zum M2-Chip geht und ein neues Design bekommt, was sich am MacBook Pro orientiert. Das haben wir schon häufiger gehört, aber wann soll das MacBook Air kommen?

Apple MacBook Air für Ende 2022 geplant

Laut Mark Gurman war es mal für Anfang 2022 geplant, es wurde aber dann doch auf die zweite Hälfte des Jahres verschoben. Vor ein paar Tagen haben wir auch erfahren, dass das geplante Mini-LED-Panel außerdem auch gestrichen wurde.

Klingt so, als ob Apple andere Pläne für das MacBook Air hatte. Der Bestseller der Reihe hätte ein größeres Update bekommen und früher kommen sollen. Ich gehe davon aus, dass die M2-Reihe (mit Blick auf die Chipkrise) noch nicht bereit ist.

Kein Upgrade für Apple MacBook Pro

Das neue MacBook Pro soll in diesem Jahr übrigens kein Upgrade bekommen, der M2 Pro und M2 Max kommen also wohl erst 2023. Dafür soll das alte MacBook Pro im Portfolio bleiben und weiter verkauft werden – allerdings auch mit M2-Chip.

Apple hat bestätigt, dass der letzte M1-Mac (der noch fehlt) der Mac Pro sein wird, damit würde ich dann zur WWDC im Juni rechnen. Ein neues M2-Lineup, welches sicher von einem neuen Mac Mini begleitet wird, dürfte dann im Herbst anstehen.

