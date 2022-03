Kein mini mehr: Das kleine Apple iPhone ist wohl Geschichte

Es hat sich in den letzten Monaten immer wieder angedeutet, dass Apple das „mini“ aus dem iPhone-Lineup streichen wird. Das iPhone 12 mini kam nicht so gut wie erwartet an, da war das iPhone 13 mini allerdings schon längst als Modell geplant.

Apple iPhone 14 Max wird kommen

Doch Apple hat sich für das iPhone 14 vorbereitet und laut 9TO5Mac gibt es zwei Größen: 6,1 und 6,7 Zoll. Wir bekommen also das iPhone 14 und iPhone 14 Max, falls Apple die aktuelle Bezeichnung der Pro-Modelle für die normalen nutzt.

Bei den Displaygrößen wird sich nicht viel tun, es gibt quasi die Panels der letzten Generation – inklusive Notch. Bisher ist unklar, ob Apple den Schritt zu 120 Hz geht, aber es wäre möglich, denn die Pro-Modelle werden sich jetzt stärker abheben.

Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max werden keine Notch, sondern ein Loch (bzw. eine Mischung aus Loch und Pille) haben. Laut Quelle sollen die Displays auch „minimal größer“ werden. Displaygrößen wurden allerdings nicht genannt.

Kein A16 für das normale iPhone 14

Hinzu kommt, und da wiederholt sich die Quelle, dass Apple die beiden iPhone-Modelle beim Chip erstmals unterscheidet. Die Pro-Modelle bekommen den A16, das iPhone 14 (Max) wird den A15 (vielleicht eine optimierte Version) bekommen.

Beim iPhone 13 (Pro) stand übrigens im Raum, dass die Reihe mit LEO-Satelliten kommunizieren kann, was gute Quellen behauptet haben. Das wurde gestrichen und könnte laut 9TO5Mac jetzt aber mit dem iPhone 14 (Pro) eingeführt werden.

