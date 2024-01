Neues Star Wars-Spiel für Ende 2024 angekündigt

Ubisoft wird in diesem Jahr ein neues Star Wars-Spiel veröffentlichen, welches sich „Outlaws“ nennt und im Sommer letzten Jahres offiziell angekündigt wurde. Es gibt eine offene Welt und bisher kannten wir nur einen sehr groben Zeitraum als Datum.

Bei der Ankündigung sprach Ubisoft von 2024, doch Disney selbst hat das jetzt etwas konkretisiert: Star Wars Outlaws kommt Ende 2024. Das Open World-Spiel dürfte also als Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft 2024 positioniert werden.

Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf das Spiel, bei dem ich so ein bisschen mit einem Assassin’s Creed im Star Wars-Universum rechne. Fände ich jetzt aber gar nicht so schlecht, wenn es eine gute Story gibt. Ich erwarte kein Spiel des Jahres, aber ein paar sehr unterhaltsame Stunden in einer spannenden Star Wars-Welt.

Xbox: Microsoft hat wohl andere Pläne für den Handheld-Markt Nintendo hat mit der Switch einen der erfolgreichsten Handhelds der letzten Jahre auf den Markt gebracht, der gleichzeitig eine normale Konsole ist, und Sony legte mit dem PlayStation Portal einen […]2. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->