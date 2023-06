Star Wars Outlaws nimmt euch mit in eine komplett offene Welt

Microsoft hatte schon am Wochenende die Ehre, das neue Star Wars-Spiel mit dem Titel „Outlaws“ anzukündigen und im Rahmen der Ubisoft Forward gab es dann ein paar Details. Und, was mich überrascht hat, auch recht viel Gameplay zu sehen.

Star Wars Outlaws erscheint nämlich erst 2024 und konkreter wurde Ubisoft auch nicht, es könnte also noch über ein Jahr dauern. Wobei ich vermute, dass man eher das Frühjahr oder Anfang 2024 anpeilt und sich noch nicht ganz festlegen möchte.

Macht aber einen besseren Eindruck, als ich erwartet habe und sieht ein bisschen wie GTA mit Star Wars aus. Allerdings spielt GTA nur in einer Stadt und Star Wars auf vielen Planeten, da bin ich mal gespannt, ob die Open World überall so gut wie in diesem Video aussieht, denn da waren doch schon recht viele Details zu sehen.

