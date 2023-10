Neues Tesla Model 3 Performance bekommt wohl richtige Sportsitze

Die Auslieferungen des neuen Tesla Model 3 haben begonnen, doch viele warten auf die mögliche Performance-Version, die weiterhin fehlt. Sie gilt als sehr sicher, aber warum wartet Tesla? Weil vermutlich mehr beim Model 3 angepasst wird.

Das alte Tesla Model 3 Performance war okay und brachte sehr viel Leistung für das Geld mit, als richtiges Performance-Auto wurde es aber auch oft kritisiert. Da könnte Tesla jetzt ansetzen und das womöglich sogar mit richtigen Sportsitzen.

In der neuen Software von Tesla wurden zwei Optionen bei den Sitzen entdeckt: Base und Sport. Wir haben bisher noch kein gutes Bild von Tesla selbst, aber auf der Ansicht aus der Software erkennt man sehr gut, dass das Sportsitze sind.

Weitere Änderungen erkennt man hier nicht, es scheint also kein Sportlenkrad oder etwas in dieser Art zu geben. Wobei es durchaus möglich wäre, dass sowas kommt und noch nicht in der Software zu finden ist, andere Marken bieten sowas oft an.

Sollte Tesla beim neuen Model 3 Performance wirklich mehr geplant haben und es noch mehr Upgrades geben, die sich viele gewünscht haben, würde ich aber auch nicht ausschließen, dass die ganz neue Performance-Version eine Ecke teurer wird.

