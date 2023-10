Porsche Taycan: Elektroauto ist jetzt wieder eine „Erfolgsgeschichte“

Porsche war einer der ersten Sportwagenhersteller mit einem vollwertigen und rein elektrischen Auto auf dem Markt. Das sahen damals viele kritisch, doch der Taycan entwickelte sich nach einem verhaltenen Start im Jahr 2019 doch zu einem Erfolg.

Er lag sogar teilweise vor der Ikone, dem Porsche 911. Klar, die beiden SUVs kann eine Limousine von Porsche nicht mehr einholen, das liegt vor allem am Trend auf dem weltweiten Markt, aber der Porsche Taycan wurde am Anfang oft gefeiert.

Porsche Taycan als „Erfolgsgeschichte“

In diesem Jahr kam dann aber ein Knick in das Wachstum und die Nachfrage brach im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 im ersten Halbjahr 2023 um 5 Prozent ein. Nur ein temporärer Effekt? Es sieht so aus, denn der Porsche Taycan ist zurück.

Im dritten Quartal konnte Porsche die Zahlen wieder deutlich steigern und somit ist der Taycan mit 27.885 Einheiten wieder im Plus und hat den Einbruch nicht nur ausgeglichen, laut Porsche blickt man jetzt sogar auf ein Wachstum von 11 Prozent.

Es war also nicht der beste Start in das Jahr, doch ein sehr guter Start in das zweite Halbjahr und somit spricht Porsche von einer „Erfolgsgeschichte“ in den ersten 9 Monaten des Jahres. Das ist auch wichtig, denn ein neuer Taycan kommt erst 2025.

Porsche und die elektrische Zukunft

An das Hoch von 2021 kommt der Porsche Taycan allerdings nicht mehr heran, da würde es dann vermutlich wirklich ein Upgrade mit neuer Technik benötigen. Und der Taycan ist mittlerweile wieder ein ganzes Stück hinter dem 911er auf Platz 4.

Das Ziel mit bis zu 14 Prozent Elektroquote bis Ende des Jahres wird aber knapp, sehr knapp sogar. Was aber vermutlich auch daran liegt, dass der erste elektrische Macan, der mit Sicherheit der Elektro-Bestseller wird, doch erst 2024 ankommt.

Porsche verrät nicht, wie man die Zahlen des Taycan im Sommer steigern konnte, denn es gab in diesem Jahr keine neue Version und einen Preisaufschlag. Hier und da gab es aber sicher Preisnachlässe für Kunden vor Ort, denn es würde nicht gut aussehen, wenn der Porsche Taycan ab jetzt Jahr für Jahr bei der Nachfrage sinkt.

Bei Porsche tritt man mit den Elektroautos also so ein bisschen auf der Stelle und konnte das Fiasko zwar vorerst abwenden, aber mit einem Elektroauto, welches ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wird das zunehmend schwierig. Bis 2030 soll der elektrische Anteil bei 80 Prozent liegen, es wird also Zeit für ein größeres Portfolio.

