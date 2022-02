Neues Xiaomi-Flaggschiff kann wohl extrem schnell geladen werden

Oppo Find X5 Pro: Es wird wohl sehr teuer in Deutschland

Am Wochenende gab es hier die Pressebilder der neuen Find X5-Reihe von Oppo und was ich da nicht gesehen habe: WinFuture hatte diese auch. Es sieht also so aus, als ob Oppo die Partner schon jetzt mit offiziellen Informationen versorgt…7. Februar 2022 JETZT LESEN →