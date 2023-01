Nicht nur Apple: Samsung Galaxy Watch soll Micro-LEDs bekommen

Es sieht so aus, als ob Micro-LEDs ein neuer Trend in den Highend-Smartwatches in den kommenden Jahren sein werden, denn wir haben diese Woche erfahren, dass Apple diesen Schritt ab 2024 gehen möchte – und Samsung wird wohl folgen.

Man hört jetzt aus Südkorea, dass ein Team mit der Entwicklung eines Micro-LED-Panels für die Samsung Galaxy Watch beauftragt wurde. Der Zeitpunkt ist noch unklar, aber Samsung wird sicher schauen, dass man mit Apple mithalten kann.

Samsung hat den Vorteil, dass man Samsung Display als Produzenten besitzt und Apple soll auf einen Drittanbieter für die Produktion angewiesen sein. Es würde mich nicht wundern, wenn Apple die Panels sogar bei Samsung produzieren lässt.

Bei Samsung Display hat man schon recht viel Erfahrung mit Micro-LED-Produkten gesammelt, bisher konzentriert sich das aber auf sehr teure TVs. Ich bin gespannt, wie diese Panels in den Smartwatches wirken, denn ich finde auch, dass OLED da eigentlich gut (und auch hell genug) ist. 2024 werden wir es womöglich erfahren.

