Nicht wundern: Burger King verschickt Bestell-Mail an Kunden

Da werden sich einige nach dem Aufstehen gewundert haben, als ihnen eine Mail von Burger King im Posteingang begegnet ist. Dort bedankt sich Burger King für die Bestellung und viele werden sicher denken, dass ihr Account gehackt wurde.

Doch in der Mail findet man nur ein „Thanks for ordering from Burger King“ und mehr nicht. Es ist eine leere Mail und ein Fehler von Burger King. Die Mails sind so gegen 7 Uhr verschickt worden, jedenfalls deutet darauf eine Twitter-Suche hin.

Burger King hat sich noch nicht dazu geäußert, bisher deutet sich aber nicht an, dass Burger King selbst gehackt wurde. Vermutlich nur ein Fehler im System. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, falls es ein Statement zu den Mails gibt.

