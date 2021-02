Nintendo Direct offiziell angekündigt

Wir bekommen eine Nintendo Direct und ja, wir bekommen endlich mal wieder eine richtige Nintendo Direct. Es ist die erste Nintendo Direct seit über einem Jahr und ich bin extrem gespannt, was uns Nintendo zeigen wird. Der Hype bei den Fans von Nintendo ist groß und die Erwartungen an die Direct dürften gigantisch sein.

Die Nintendo Direct findet am 17. Februar (also morgen) statt und ist für 50 Minuten angesetzt. Details nennt Nintendo natürlich noch keine, aber neben kommenden und noch nicht angekündigten Switch-Spielen will man morgen auch neue Details zu aktuellen Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate nennen.

Die Sache hat nur einen kleinen Haken für viele von uns: Die Direct findet erst um 23 Uhr deutscher Zeit statt. Wir werden also erst am Donnerstag über die neuen Spiele berichten, ihr könnt das Event aber natürlich live bei YouTube verfolgen:

Seid morgen um 23:00 Uhr bei einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct dabei! In rund 50 Minuten erfahrt ihr Neuigkeiten mit Schwerpunkt auf bereits verfügbaren Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate sowie Spielen, die in der ersten Jahreshälfte von 2021 für Nintendo Switch erscheinen.

