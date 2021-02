Nintendo Switch: Das neue Zelda wird dunkler

Es könnte ein großes Jahr für Zelda werden, denn die Reihe feiert ihr Jubiläum. Im Moment schweigt Nintendo aber noch dazu und seit der Ankündigung, dass es einen Nachfolger für Breath of the Wild geben wird, gab es keine Informationen.

Das ist nun bald zwei Jahre her und es wäre möglich, dass das neue Zelda dann endlich Ende 2021 kommt. In einer neuen Broschüre hat Nintendo nun verraten, dass das neue Zelda ein „dunkleres Abenteuer“ wird. Es wird außerdem, und das haben die Fans schon nach dem Trailer vermutet, unter dem Schloss spielen.

Ich freue mich auf den neuen Zelda-Titel und finde den Ansatz gut. Das klingt auch so, als ob wir wieder mehr klassische „Dungeons“ sehen werden. Ich mag zwar den Ansatz von Breath of the Wild, aber ich hätte mir durchaus mehr Dungeons gewünscht. Sieht so aus, als ob darauf der Fokus beim Nachfolger liegen wird.

Finally, Link and Zelda return in the eagerly awaited successor to unforgettable action-adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild, with series producer Eiji Aonuma promising a darker adventure this time. Deep within the caverns beneath Hyrule Castle, a new and powerful threat awakens. Can our courageous heroes save the kingdom again?