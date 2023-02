Nintendo hat wohl ein DLC für das neue Zelda: Tears of the Kingdom geplant

Am 12. Mai startet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch und bei Nintendo hat man wohl schon jetzt konkrete Pläne für ein DLC.

Wie bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild, könnte es nach dem Launch den ein oder anderen Inhalt als Upgrade geben, für den man bezahlen muss. Die US-Seite von Nintendo erwähnt, dass man die gesammelten Goldpunkte, die man für den Kauf des Spiels im eShop bekommt, auch später für das DLC ausgeben kann.

Das dürfte jetzt niemanden überraschen, denn bei Breath of the Wild funktionierte das gut und Nintendo rechnet sicher wieder mit über 20 Millionen verkaufen Kopien beim neuen Zelda, da lohnt sich ein kostenpflichtiges DLC durchaus. Und es ist in der heutigen Zeit irgendwie auch normal geworden, was aber nicht jeden freut.

Ich hoffe nur, dass es fair abläuft, denn bei dem ein oder anderen modernen Spiel habe ich mittlerweile den Eindruck, dass man kein DLC entwickelt, sondern einfach nur einen geplanten Inhalt weglässt und dafür später weitere 20 Euro verlangt. Bei Breath of the Wild war das nicht so, bei Tears of the Kingdom hoffentlich auch nicht.

Nintendo Switch: Mein Fazit nach 6 Jahren Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Fazit nach 6 Jahren bei einer Konsole ziehe, aber die Nintendo Switch hat diesen Meilenstein erreicht und ich vermute fast, dass da sogar noch ein Fazit nach 7 Jahren im nächsten März…26. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->