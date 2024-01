Nintendo Switch 2 kommt 2024: Die Gerüchteküche brodelt wieder

Willkommen im neuen Jahr, willkommen in einem Jahr, in dem wir wohl von allen drei großen Herstellern neue Hardware sehen werden. Bei Nintendo steht eine neue Konsole im Raum, die derzeit sehr gerne als Nintendo Switch 2 bezeichnet wird.

Der Grund ist, dass wir die damals eingestellte Nintendo Switch Pro bekommen, die am Ende nur als Nintendo Switch OLED veröffentlicht wurde. Dieses Mal aber mit ein paar Extras mehr, daher Nintendo Switch 2. Jetzt kocht die Gerüchteküche.

Die Nintendo Switch 2 wird wohl teurer

Warum? Weil der Analyst „Dr. Serkan Toto“ in einer Preview für GamesIndustry die neue Konsole von Nintendo erwähnt und davon ausgeht, dass wir sie 2024 sehen werden und die neue Switch bei 400 Dollar startet, also 100 Dollar teurer sein wird.

Er geht auch davon aus, dass Nintendo mit der neuen Konsole ebenfalls den Schritt zu 70 Dollar teuren Spielen geht, was wir schon beim letzten Zelda gesehen haben und beispielsweise von PS5-Blockbustern kennen. Nintendo hebt also Preise an.

Die Nintendo Switch Pro existierte damals

Der Analyst behauptet, dass es damals tatsächlich einige Entwickler gab, die er kennt, die ein Dev Kit der Nintendo Switch Pro hatten und die Nintendo Switch 2 auch eher eine „Iteration“ ist. Man sollte hier also keinen großen Sprung erwarten.

Doch das dürften sich vermutlich die meisten Nintendo-Fans wünschen, denn die Switch ist beliebt und extrem erfolgreich, aber die Hardware komplett am Limit. Es benötigt dieses Mal keine komplett neue Konsole, wie es Nintendo bisher aber sehr gerne getan hat, eine Nintendo Switch 2 oder Nintendo Switch Pro wäre perfekt.

Es handelt sich also dieses Mal genau genommen um kein Gerücht, sondern eine Prognose eines Analysten und neu sind die Details auch nicht, denn 2024 stand bisher auch häufig im Raum und die Preiserhöhung ist seit Herbst 2023 bekannt.

Nintendo schweigt noch zu neuer Hardware

Man sieht bei der aktuellen Berichterstattung aber auch, wie hoch die Nachfrage nach neuer Hardware von Nintendo ist. Mal schauen, wann sich Nintendo äußert.

Falls es wirklich neue Chips und Hardware gibt, wird man sicher mehr Entwickler einweihen wollen, erste Studios haben wohl schon ein Dev Kit. Das bedeutet, dass man die Konsole bald ankündigen muss. Ein Event wird es eher nicht geben, dass sehen wir dann pünktlich zu den Vorbestellungen, also sicher im zweiten Halbjahr.

Doch die Investoren löchern Nintendo mittlerweile bei den Geschäftszahlen und ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo das Weihnachtsgeschäft abwarten wollte und bei den nächsten Geschäftszahlen neue Hardware für 2024 offiziell bestätigt.

Banjo Kazooie: Neues Spiel soll in Planung sein Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte, hat vor ein paar Tagen ein „wir hören euch, liebe Banjo-Fans“ verlauten lassen und passend dazu macht jetzt ein Gerücht die Runde, dass es tatsächlich […]2. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->